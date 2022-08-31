В Донецкой области погибли четыре мирных жителя

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко уточнил, что две смерти зафиксированы в Клещеевке, по одной — в Бахмуте и Корсуновке. Еще два человека ранены: в Красногоровке и Максимельяновке.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 781 человек. 1986 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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