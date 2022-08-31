У Донецькій області загинули чотири мирні жителі

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули четверо мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Кириленко уточнив, що дві смерті зафіксовано у Кліщіївці, по одній — у Бахмуті та Корсунівці. Ще двох людей поранено: у Красногорівці та Максимільянівці.



За даними української сторони, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинула 781 особа. 1986 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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