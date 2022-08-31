Учебный год во время войны: Что должно быть в рюкзаке ребенка

Учебный год начинается во время военного положения. В скором времени украинские школьники вернутся за парты — онлайн или офлайн. Если ребенок будет учиться офлайн, то при возможной эвакуации или спуске в укрытие он будет брать с собой рюкзак. Что в нем должно быть, рассказали в Патрульной полиции Украины.



Родителям необходимо позаботиться, чтобы в рюкзаке ребенка были:

бутылка чистой воды;

питательные батончики, снеки;

записка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, телефоны, адреса);

телефон (по возможности), зарядное устройство, powerbank;

индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней);

комплект сменного белья и одежды;

любимая игрушка или вещь.

«Все остальное (еда, вода, средства гигиены, одеяла, фонарики, универсальная аптечка и т.п.) должно заранее подготовить и обеспечить учебное заведение. Пообщайтесь с представителем заведения и уточните наличие необходимых предметов», — посоветовали в полиции.



Также в ведомстве подчеркнули, что важно не перегружать рюкзак школьника и хранить в школе то, что позволяет администрация.