Навчальний рік під час війни: Що має бути у рюкзаку дитини

Навчальний рік розпочинається під час воєнного стану. Незабаром українські школярі повернуться за парти — онлайн чи офлайн. Якщо дитина навчатиметься офлайн, то при можливій евакуації або спуску в укриття вона братиме з собою рюкзак. Що в ньому має бути, розповіли у Патрульній поліції України.
Батькам необхідно подбати, щоб у рюкзаку дитини були:
«Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати та забезпечити навчальний заклад. Поспілкуйтесь із представником закладу та уточніть наявність необхідних предметів», — порадили в поліції.
Також у відомстві наголосили, що важливо не перевантажувати рюкзак школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація.