Навчальний рік під час війни: Що має бути у рюкзаку дитини

Навчальний рік розпочинається під час воєнного стану. Незабаром українські школярі повернуться за парти — онлайн чи офлайн. Якщо дитина навчатиметься офлайн, то при можливій евакуації або спуску в укриття вона братиме з собою рюкзак. Що в ньому має бути, розповіли у Патрульній поліції України.



Батькам необхідно подбати, щоб у рюкзаку дитини були:

пляшка чистої води;

живильні батончики, снеки;

записка від батьків, у якій зазначено ПІБ дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів (імена, телефони, адреси);

телефон (по можливості), зарядний пристрій, powerbank;

індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);

комплект змінної білизни та одягу;

улюблена іграшка чи річ.

«Все інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати та забезпечити навчальний заклад. Поспілкуйтесь із представником закладу та уточніть наявність необхідних предметів», — порадили в поліції.



Також у відомстві наголосили, що важливо не перевантажувати рюкзак школяра та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація.