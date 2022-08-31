Часть стран ЕС могут самостоятельно ограничить выдачу виз россиянам — СМИ

Ряд стран восточной Европы заявляют о возможности самостоятельно ограничить выдачу виз для российских граждан, пока ЕС не примет совместного решения. Об этом сообщили журналисты издания Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.



Речь о Финляндии, Польше и странах Балтии - Литве, Латвии и Эстонии. Власти этих стран требуют от Европейской комиссии усилить визовую политику по отношению к РФ.

Ранее, напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против общего запрета на выдачу виз для граждан России.