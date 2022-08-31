Частина країн ЄС можуть самостійно обмежити видачу віз росіянам — ЗМІ

Ряд країн східної Європи заявляють про можливість самостійно обмежити видачу віз для російських громадян, доки ЄС не ухвалить спільного рішення. Про це повідомили журналісти видання Financial Times із посиланням на відповідний документ.



Мова про Фінляндію, Польщу та країни Балтії - Литву, Латвію та Естонію. Влада цих країн вимагає від Європейської комісії посилити візову політику щодо РФ.

Раніше, нагадаємо, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила проти спільної заборони на видачу віз для громадян Росії.