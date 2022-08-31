Более 600 медучреждений продолжают работать в оккупации и в зоне боевых действий

По состоянию на 31 августа на оккупированных территориях и в зоне проведения боевых действий продолжают работать 649 медицинских учреждений. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.



«Наша принципиальная позиция – поддерживать каждую больницу, в которой работают наши медики и оказывают медицинскую помощь нашим пациентам, оказавшимся во временной оккупации», – рассказал он.



По словам Яременко, ежемесячно медицинские учреждения на временно оккупированных территориях и причастные к линии фронта получают 1/12 объема годового финансирования. За счет этих средств, в частности, выплачивается заработная плата медикам, работающим в оккупации, рассказал замминистра.



За полгода с момента начала полномасштабной войны таким медицинским учреждениям, по словам Яременко, перечислено более 17 миллиардов гривен по Программе медицинских гарантий.