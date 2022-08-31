Понад 600 медустанов продовжують працювати в окупації та в зоні бойових дій

Станом на 31 серпня на окупованих територіях та в зоні проведення бойових дій продовжують працювати 649 медичних закладів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.



«Наша принципова позиція – підтримувати кожну лікарню, в якій працюють наші медики та надають медичну допомогу нашим пацієнтам, які опинилися у тимчасовій окупації», – розповів він.



За словами Яременка, щомісяця медичні установи на тимчасово окупованих територіях та дотичні до лінії фронту отримують 1/12 обсягу річного фінансування. За рахунок цих коштів, зокрема, виплачується заробітна плата медикам, які працюють в окупації, розповів заступник міністра.



За півроку з початку повномасштабної війни таким медичним закладам, за словами Яременка, перераховано понад 17 мільярдів гривень за Програмою медичних гарантій.