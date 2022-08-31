В Херсоне, Олешках и Новой Каховке слышали звуки взрывов

Местные Telegram-каналы Херсона сообщают о еще одном ударе по Антоновскому мосту, взрывы в оккупированном городе слышали в районе около 10:00 и 14:00 31 августа. Об этом сообщает «Ху@вый Херсон».



Также сегодня сообщалось о взрывах в оккупированных российскими войсками Новой Каховке, Олешках Херсонской области.



В Олешках, по данным Telegram-канала «Збройні сили України. Війна з окупантами», удар был нанесен по колоне российских оккупационных войск.

Ранее так называемый «председатель государственного совета» оккупированного российскими войсками Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове систему ПВО РФ перестраивают с учетом применения Вооруженными силами Украины беспилотников.





