«Год назад никто не думал»: Оккупанты перестраивают ПВО в Крыму для борьбы с украинскими беспилотниками

Российскую систему ПВО, действующую в оккупированном Крыму, перестраивают с учетом применения Вооруженными силами Украины беспилотников. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил «председатель государственного совета» Владимир Константинов.



«Эта "дронная" система терроризма, которая сейчас стала применяться… Год назад никто не думал, что она будет основной. Система ПВО была выстроена на тяжелые виды вооружений — самолеты, ракеты и так далее. Сейчас это перестраивается», — сказал Константинов.



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