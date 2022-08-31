У Херсоні, Олешках та Новій Каховці чули звуки вибухів

31 серпня 2022, 15:39

У Херсоні, Олешках та Новій Каховці чули звуки вибухів

Місцеві Telegram-канали Херсона повідомляють про ще один удар по Антонівському мосту, вибухи в окупованому місті чули в районі близько 10:00 та 14:00 31 серпня. Про це повідомляє «Ху@вий Херсон».

Також сьогодні повідомлялося про вибухи в окупованих російськими військами Новій Каховці, Олешках Херсонської області.

В Олешках, за даними Telegram-каналу «Збройні сили України. Війна з окупантами», удару було завдано по колоні російських окупаційних військ.

Раніше так званий «голова державної ради» окупованого російськими військами Криму Володимир Константинов заявив, що на півострові систему ППО РФ перебудовують з урахуванням застосування Збройними силами України безпілотників.

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