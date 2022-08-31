Министры иностранных дел ЕС дали «зеленый свет» пересмотру предоставления шенгенских виз россиянам

Упрощенная процедура выдачи шенгенских виз для россиян будет полностью приостановлена. Визы будут выдаваться на индивидуальной основе с учетом личных обстоятельств. Об этом сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по окончании неформального заседания Совета на уровне министров иностранных дел, передает «Интерфакс-Украина».



«Государства-члены считают, что мы не ведем больше дела как ранее, и так быть не может... Мы считаем, что должно быть сделано больше. Поэтому мы согласились, политически – это не законодательный текст, а политические договоренности - мы договорились, что что-то должно быть сделано. Первое: полное приостановление ЕС-Россия соглашения об упрощении визового режима. Полное приостановление», - заявил он.



Боррель пояснил, что таким образом это значительно уменьшит количество выдачи новых виз государствами-членами.



Вместе с тем, по его словам, «есть общее понимание, что это позволит предоставлять визы на индивидуальной основе, и особенно для специфических групп людей».



«Мы не хотим отрезать самих себя от тех россиян, которые против войны в Украине, от российского гражданского общества», - пояснил Боррель.



Кроме этого, министры договорились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться.