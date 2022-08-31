Міністри закордонних справ ЄС дали «зелене світло» перегляду надання шенгенських віз росіянам

Спрощену процедуру видачі шенгенських віз для росіян буде повністю припинено. Візи видаватимуться на індивідуальній основі з урахуванням особистих обставин. Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час прес-конференції після закінчення неформального засідання Ради на рівні міністрів закордонних справ, передає «Інтерфакс-Україна».



«Держави-члени вважають, що ми не ведемо більше справ як раніше, і так бути не може... Ми вважаємо, що має бути зроблено більше. Тому ми погодилися, політично – це не законодавчий текст, а політичні домовленості – ми домовилися, що щось має бути зроблено. Перше: повне зупинення ЄС-Росія угоди про спрощення візового режиму. Повне зупинення», - заявив він.



Борель пояснив, що це значно зменшить кількість видачі нових віз державами-членами.



Водночас, за його словами, є спільне розуміння, що це дозволить надавати візи на індивідуальній основі, і особливо для специфічних груп людей.



«Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, від російського громадянського суспільства», - пояснив Боррель.



Крім цього, міністри домовилися, що паспорти, видані російською владою на окупованих територіях України, не визнаватимуться.