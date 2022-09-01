Оккупанты продолжают обстреливать Донетчину: Пять погибших и 12 раненых

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, смерти зафиксированы в Раздольном, Пивничном, Георгиевке, Бахмуте и Славянске.



Еще 12 человек ранены: три мирных жителя — в Раздольном, по два — в Майорске, Бахмуте и Первомайском, по одному — в Марьинке, Орловке, Пивденном.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 786 человек. 1998 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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