Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину: П'ять загиблих та 12 поранених

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули п'ять мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, смерті зафіксовані у Роздільному, Північному, Георгіївці, Бахмуті та Слов'янську.



Ще 12 людей поранено: троє мирних жителів — у Роздольному, по два — у Майорську, Бахмуті та Первомайському, по одному — у Мар'їнці, Орлівці, Південному.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 786 осіб. 1998 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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