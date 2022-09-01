Российские войска ударили по двум районам Днепропетровской области

Оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметл, что в Никопольском районе российские войска атаковали четыре общины. По Никополю и Красногригорьевской общине били российские «Грады».

По данным Резниченко в Красногригорьевке снаряд оккупантов попал по центру поселка, предварительно ранив одного 70-летнего мужчину, он находится в больнице в тяжелом состоянии. В поселке также повреждены 12 домов, лицей, поселковый совет., задета линия электропередач.

В Никополе, как сообщил Резниченко, обошлось без разрушений и пострадавших.

«По Мировской и Марганецкой общинам била вражеская тяжелая артиллерия. Есть разрушения, люди целые. В Марганецкой общине выведена из строя линия электропередач. 3000 семей остались без света. Половину из них электричества уже подключили. Работы продолжаются», - написал Резниченко.

Также в Днепропетровской ОВА сообщили, что в Криворожском районе российские войска еще раз ударили по Зеленодольской общине. Повреждены хозяйственные постройки, люди невредимы.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что с 05:00 утра 1 сентября российские войска не прекращают минометные обстрелы временно оккупированного города.