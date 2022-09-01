Російські війська вдарили по двох районах Дніпропетровської області

Окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Він зазначив, що в Нікопольському районі російські війська атакували чотири громади. По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські «Гради».



За даними Резніченка, в Красногригорівці снаряд окупантів попав по центру селища, попередньо поранивши одного 70-річного чоловіка, він перебуває у лікарні у тяжкому стані. У селищі також пошкоджено 12 будинків, ліцей, селищну раду, зачеплено лінію електропередач.



У Нікополі, як повідомив Резніченко, обійшлося без руйнувань та постраждалих.



«По Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації, люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. 3 000 сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають», - написав Резніченко.



Також у Дніпропетровській ОВА повідомили, що у Криворізькому районі російські війська ще раз ударили по Зеленодольській громаді. Пошкоджено господарські будівлі, люди неушкоджені.

Раніше мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що з 05:00 ранку 1 вересня російські війська не припиняють мінометні обстріли тимчасово окупованого міста.