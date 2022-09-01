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Энергодар с утра — под обстрелом оккупантов, есть погибшие и раненые

01 сентября 2022, 08:20

Энергодар с утра — под обстрелом оккупантов, есть погибшие и раненые

С 05:00 российские войска не прекращают минометные обстрелы временно оккупированного Энергодара. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

«Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем», — проинформировал Орлов.

Также он призвал жителей оставаться дома и обязательно соблюдать правила двух стен.

Орлов сообщил, что оккупанты задействовали авиацию, над городом кружат вертолеты.

Позже стало известно, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

«Поступает информация о попадании в жилые дома по улице Центральная, Воинов-Интернационалистов, Курчатова. В частные приусадебные дома в кооперативах в пригороде. В приемный покой Специализированной медико-санитарной части, магазин, детские садики», — перечислил мэр.

 

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