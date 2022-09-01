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HRW назвали депортацию украинцев в Россию нарушением законов войны

01 сентября 2022, 13:20

HRW назвали депортацию украинцев в Россию нарушением законов войны

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет, где говорится, что российские силы принудительно вывозят украинцев, в том числе бегущих от боевых действий в Российскую Федерацию или оккупированные ею территории Украины.

В организация заявили, что такое переселение является серьезным нарушением законов войны.

«Граждане Украины не должны сталкиваться с ситуацией, когда единственным выбором для них является выезд в Россию. Кроме того, спасающихся от боевых действий людей нельзя подвергать унизительным и жестоким проверкам», – заявила эксперт Human Rights Watch Белкис Вилле.

В докладе говорится о преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права на временно оккупированных российскими захватчиками регионах Украины, а также о фильтрационных лагерях.

Сотрудники Human Rights Watch опросили 54 человека. Среди них есть и те, кто, пройдя процедуру фильтрации, уехали в РФ, вывезли в Россию родственников или друзей, а также те, кто помогал вывезенным в РФ украинцам покинуть страну. Среди опрошенных большинство – мариупольцы, но были также и жители Харьковской области.

Организация отправила властям РФ письмо с изложением установленных фактов и вопросов, Кремль не ответил.

В докладе сообщается, что оккупанты организовывали «эвакуацию» для населения Мариуполя, но предупреждали, что уехать можно только на временно оккупированные районы или в РФ.

«Если бы нам дали возможность уехать в Украину, мы, конечно, лучше бы поехали туда. Но ведь у нас не было выбора. У нас не было такой возможности», – сказала одна женщина из Мариуполя.

Некоторые люди рассказывали, что уехали в Россию по собственному желанию. В частности, большинство из них рассчитывали через РФ попасть в страны ЕС.

В HRW заявили, что пока невозможно установить, сколько всего граждан Украины было депортировано в Россию. Однако в организации подчеркнули, что сам процесс «проведения эвакуации» позволяет расценивать ее как незаконное принудительное перемещение.

В HRW подчеркнули, что согласно з оккупанты не имеют права заставлять граждан Украины выезжать.

Во время процесса «фильтрации», с которым столкнулись тысячи жителей Мариуполя, пытавшихся уехать из города, оккупанты собирали у людей биометрические данные, в частности, брали у них отпечатки пальцев, а также делали фотографии. Кроме того, захватчики проводили обыски, проверяли вещи людей, изучали содержимое их телефонов, спрашивая о политических взглядах и отношении к украинским военным.

Один житель Мариуполя рассказал, что в очереди на «фильтрацию» он вместе с десятками других мариупольцев две недели был вынужден жить в тяжелых условиях в здании сельской школы.

«Следует признать, что российские власти имеют законное право проводить необходимые проверки в отношении людей, добровольно желающих въехать на территорию Российской Федерации. Однако процесс фильтрации был организован таким образом, что во время него граждане Украины систематически подвергались жестокому и унизительному обращению без каких-либо законных оснований и их право на неприкосновенность частной жизни было нарушено», - отмечается в докладе.

Если во время «фильтрации» оккупанты обнаруживали у украинцев связи с ВСУ или «националистическими движениями», таких людей захватчики отправляли в изоляторы на временно оккупированных территориях, в частности в Оленивку, где в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 пленных украинцев.

Human Rights Watch отмечает, что войска РФ обязаны предоставлять гражданским лицам на временно оккупированных ими районах возможность при желании безопасно выехать на контролируемую Украиной территорию.

Кроме того, организация призвала оккупантов прекратить сбор биометрических данных украинцев в его нынешнем виде.

Ранее в России отрицали насильственный вывоз украинцев. В частности, об этом заявлял в апреле постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

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