HRW назвали депортацію українців до Росії порушенням законів війни

01 вересня 2022, 13:20

HRW назвали депортацію українців до Росії порушенням законів війни

Правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала звіт, де йдеться, що російські сили примусово вивозять українців, у тому числі тих, хто біжить від бойових дій до Російської Федерації або окупованих нею територій України.

В організації заявили, що таке переселення є серйозним порушенням законів війни.

«Громадяни України не повинні стикатися із ситуацією, коли єдиним вибором для них є виїзд до Росії. Крім того, людей, які рятуються від бойових дій, не можна піддавати принизливим і жорстоким перевіркам», – заявила експерт Human Rights Watch Белкіс Вілле.

У доповіді йдеться про злочини та порушення міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих російськими загарбниками регіонах України, а також про фільтраційні табори.

Співробітники Human Rights Watch опитали 54 особи. Серед них є й ті, хто, пройшовши процедуру фільтрації, поїхали до РФ, вивезли до Росії родичів чи друзів, а також ті, хто допомагав вивезеним до Росії українцям залишити країну. Серед опитаних більшість – маріупольці, але були також мешканці Харківської області.

Організація надіслала владі РФ листа з викладом встановлених фактів та питань, Кремль не відповів.

У доповіді повідомляється, що окупанти організовували «евакуацію» для населення Маріуполя, але попереджали, що виїхати можна лише на тимчасово окуповані райони чи РФ.

«Якби нам дали можливість виїхати в Україну, ми, звичайно, краще поїхали б туди. Але ж у нас не було вибору. Ми не мали такої можливості», – сказала одна жінка з Маріуполя.

Деякі люди розповідали, що поїхали до Росії за власним бажанням. Зокрема, більшість із них розраховували через РФ потрапити до країн ЄС.

У HRW заявили, що поки що неможливо встановити, скільки всього громадян України було депортовано до Росії. Проте в організації наголосили, що сам процес проведення евакуації дозволяє розцінювати її як незаконне примусове переміщення.

У HRW наголосили, що окупанти не мають права змушувати громадян України виїжджати.

Під час процесу «фільтрації», з яким зіткнулися тисячі мешканців Маріуполя, які намагалися виїхати з міста, окупанти збирали у людей біометричні дані, зокрема, брали відбитки пальців, а також робили фотографії. Крім того, загарбники проводили обшуки, перевіряли речі людей, вивчали вміст їхніх телефонів, запитуючи про політичні погляди та ставлення до українських військових.

Один мешканець Маріуполя розповів, що у черзі на «фільтрацію» він разом із десятками інших маріупольців два тижні був змушений жити у важких умовах у будівлі сільської школи.

«Слід визнати, що російська влада має законне право проводити необхідні перевірки щодо людей, які добровільно бажають в'їхати на територію Російської Федерації. Однак процес фільтрації був організований таким чином, що під час нього громадяни України систематично піддавалися жорстокому та принизливому поводженню без будь-яких законних підстав та їхнє право на недоторканність приватного життя було порушено», - наголошується в доповіді.

Якщо під час «фільтрації» окупанти виявляли в українців зв'язки з ЗСУ чи «націоналістичні рухи», таких людей загарбники відправляли в ізолятори на тимчасово окупованих територіях, зокрема до Оленівки, де внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 полонених українців.

Human Rights Watch зазначає, що війська РФ зобов'язані надавати цивільним особам на тимчасово окупованих ними районах можливість за бажання безпечно виїхати на контрольовану Україною територію.

Крім того, організація закликала окупантів припинити збирання біометричних даних українців у нинішньому вигляді.

Раніше у Росії заперечували насильницький вивіз українців. Зокрема, про це заявив у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН.

Ще за темою

Організації
Human Rights Watch
Інше
Війна депортація
Місця
Маріуполь

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:32
У РНБО розповіли, що мають зробити мешканці ОРДЛО після деокупації
14:12
Окупанти заявили про взяття в полон трьох «диверсантів» у Запорізькій області
13:44
Поліцейські Луганщини зареєстрували 89 звернень громадян
13:16
У Донецьку через обстріл знеструмлено три шахти, під землею є гірники
12:49
В Енергодарі пропадали світло та мобільний зв'язок
12:10
«Референдуми» на окупованих територіях: Які сценарії готує Кремль до кінця осені
11:30
Навіщо МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС — що відбувається в окупації
11:23
«ДНР» заявила про загибель 13 співробітників «МНС» під Лиманом
09:49
Російські війська обстрілювали Енергодар гелікоптерами К-52 — ГУР МО
09:36
Через обстріл окупантів відключився п'ятий енергоблок ЗАЕС — Енергоатом
09:23
«ДНР»: У Донецьку, Макіївці та Новотроїцькому загинули четверо людей, 20 поранені
08:20
Енергодар з ранку — під обстрілом окупантів, є загиблі та поранені
00:18
Росія вдарила по містах Донецької області — головне за день ►
00:09
ЗМІ показало методичку, за якою росіяни готують «референдум» в окупації
23:17
Контрнаступ ЗСУ під Херсоном: що відомо ►
Всі новини
16:02
«Не завтра»: Лукашенко розповів, за яких умов може попросити у РФ ядерну зброю
15:57
СБУ блокувала роботу мережі агітаторів, які працювали зі Львова на бойовиків «ЛНР»
15:47
У Слов'янську пошкоджено близько 600 будинків — мер міста
15:38
Сєнкевич розповів про вибухи, які чули мешканці Миколаєва
15:13
Червоний хрест зареєстрував близько 1800 військових, які залишили «Азовсталь»
15:04
Українські військові закріплюються на зайнятих територіях півдня країни — ЗСУ
14:56
ВВС: На війні в Україні загинуло понад 900 російських елітних військових фахівців
14:39
У Донецькій області за місяць повернули світло у 413 населених пунктів
14:32
У РНБО розповіли, що мають зробити мешканці ОРДЛО після деокупації
14:12
Окупанти заявили про взяття в полон трьох «диверсантів» у Запорізькій області
13:44
Поліцейські Луганщини зареєстрували 89 звернень громадян
13:20
HRW назвали депортацію українців до Росії порушенням законів війни
13:16
У Донецьку через обстріл знеструмлено три шахти, під землею є гірники
12:49
В Енергодарі пропадали світло та мобільний зв'язок
12:18
На сході України ЗСУ збили російський гелікоптер
Всі новини
ВІДЕО
Війська РФ не змогли взяти Бахмут та Авдіївку до 1 вересня ►
01 вересня, 15:55
Навіщо МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС — що відбувається в окупації
01 вересня, 11:30
Росія вдарила по містах Донецької області — головне за день ►
01 вересня, 00:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти