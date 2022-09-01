HRW назвали депортацію українців до Росії порушенням законів війни

Правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала звіт, де йдеться, що російські сили примусово вивозять українців, у тому числі тих, хто біжить від бойових дій до Російської Федерації або окупованих нею територій України.



В організації заявили, що таке переселення є серйозним порушенням законів війни.



«Громадяни України не повинні стикатися із ситуацією, коли єдиним вибором для них є виїзд до Росії. Крім того, людей, які рятуються від бойових дій, не можна піддавати принизливим і жорстоким перевіркам», – заявила експерт Human Rights Watch Белкіс Вілле.



У доповіді йдеться про злочини та порушення міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих російськими загарбниками регіонах України, а також про фільтраційні табори.



Співробітники Human Rights Watch опитали 54 особи. Серед них є й ті, хто, пройшовши процедуру фільтрації, поїхали до РФ, вивезли до Росії родичів чи друзів, а також ті, хто допомагав вивезеним до Росії українцям залишити країну. Серед опитаних більшість – маріупольці, але були також мешканці Харківської області.



Організація надіслала владі РФ листа з викладом встановлених фактів та питань, Кремль не відповів.



У доповіді повідомляється, що окупанти організовували «евакуацію» для населення Маріуполя, але попереджали, що виїхати можна лише на тимчасово окуповані райони чи РФ.



«Якби нам дали можливість виїхати в Україну, ми, звичайно, краще поїхали б туди. Але ж у нас не було вибору. Ми не мали такої можливості», – сказала одна жінка з Маріуполя.



Деякі люди розповідали, що поїхали до Росії за власним бажанням. Зокрема, більшість із них розраховували через РФ потрапити до країн ЄС.



У HRW заявили, що поки що неможливо встановити, скільки всього громадян України було депортовано до Росії. Проте в організації наголосили, що сам процес проведення евакуації дозволяє розцінювати її як незаконне примусове переміщення.



У HRW наголосили, що окупанти не мають права змушувати громадян України виїжджати.



Під час процесу «фільтрації», з яким зіткнулися тисячі мешканців Маріуполя, які намагалися виїхати з міста, окупанти збирали у людей біометричні дані, зокрема, брали відбитки пальців, а також робили фотографії. Крім того, загарбники проводили обшуки, перевіряли речі людей, вивчали вміст їхніх телефонів, запитуючи про політичні погляди та ставлення до українських військових.



Один мешканець Маріуполя розповів, що у черзі на «фільтрацію» він разом із десятками інших маріупольців два тижні був змушений жити у важких умовах у будівлі сільської школи.



«Слід визнати, що російська влада має законне право проводити необхідні перевірки щодо людей, які добровільно бажають в'їхати на територію Російської Федерації. Однак процес фільтрації був організований таким чином, що під час нього громадяни України систематично піддавалися жорстокому та принизливому поводженню без будь-яких законних підстав та їхнє право на недоторканність приватного життя було порушено», - наголошується в доповіді.



Якщо під час «фільтрації» окупанти виявляли в українців зв'язки з ЗСУ чи «націоналістичні рухи», таких людей загарбники відправляли в ізолятори на тимчасово окупованих територіях, зокрема до Оленівки, де внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 полонених українців.



Human Rights Watch зазначає, що війська РФ зобов'язані надавати цивільним особам на тимчасово окупованих ними районах можливість за бажання безпечно виїхати на контрольовану Україною територію.



Крім того, організація закликала окупантів припинити збирання біометричних даних українців у нинішньому вигляді.



Раніше у Росії заперечували насильницький вивіз українців. Зокрема, про це заявив у квітні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН.