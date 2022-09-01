В СНБО рассказали, что должны будут сделать жители ОРДЛО после деоккупации

После освобождения Донецкой и Луганской областей от российских войск местным жителям нужно будет найти общий язык с остальными украинцами, но не наоборот. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

«Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы, и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир велик. Они могут. поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Или - в Якутию, или - в Воркуту. Где их там еще ждут?» - сказал он.

Ранее мы со ссылкой на информацию российского «РБК» сообщали, что в Кремле рассматривают вариант проведения «референдумов» на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также в захваченных Россией частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей — до конца осени.