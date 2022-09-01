У РНБО розповіли, що мають зробити мешканці ОРДЛО після деокупації

01 вересня 2022, 14:32

У РНБО розповіли, що мають зробити мешканці ОРДЛО після деокупації

Після звільнення Донецької та Луганської областей від російських військ місцевим жителям потрібно буде порозумітися з рештою українців, але не навпаки. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телеканалу «1+1».

«Це є фундаментальна річ. Це їм з нами треба порозумітися, а не нам з ними. Ми маємо кордони, і якщо когось не влаштовують ті закони та правила, які діють на території нашої країни, ми нікого не тримаємо. Світ великий. Вони можуть поїхати до Сполучених Штатів, до Німеччини, куди завгодно. Або - до Якутії, або - до Воркути. Де їх там ще чекають?» - сказав він.

Раніше ми з посиланням на інформацію російського «РБК» повідомляли, що у Кремлі розглядають варіант проведення «референдумів» на підконтрольних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» територіях, а також у захоплених Росією частинах Запорізької, Харківської та Херсонської областей — до кінця осені.

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