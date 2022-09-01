«Референдумы» на оккупированных территориях: Какие сценарии готовит Кремль до конца осени

В Кремле рассматривают вариант проведения «референдумов» на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, а также в захваченных Россией частях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей — до конца осени. Сценарий организации «референдумов» в сентябре, скорее всего, реализован не будет. Об этом сообщает российское «РБК» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.



Разные сценарии — в зависимости от военной ситуации



Отмечается, что, начиная подготовку к «референдумам», в Кремле исходили из концепции, что, в зависимости от военной ситуации, они могут пройти «в близкой или отдаленной перспективе», где под близкой подразумевался сентябрь, а под отдаленной — ноябрь. То есть промежуток, «начиная с условного 11 сентября [единый день голосования в России] как точки отсчета и заканчивая примерно 4–7 ноября».



Один из вариантов предполагал организацию «референдумов» сначала на подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» территориях, а затем в захваченных Россией регионах.



Все источники издания уверены, что оптимистичный сценарий — проведение «референдумов» в сентябре — скорее всего, реализован не будет. По их словам, в настоящее время речь идет об октябре-ноябре. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (день народного единства в РФ). Но все это не более, чем предварительные прикидки, поскольку решение по-прежнему будет зависеть «от ситуации на фронтах».



Без «ДНР» реализовать не получится



Одна из главных причин, почему, скорее всего, не будет реализован сценарий с «референдумами» в сентябре, заключается в том, что российские войска в настоящее время не вышли на административные границы Донецкой области. Хотя в какой-то момент рассматривалась возможность проведения «референдума» для «ДНР» до выхода российских сил на границы региона. В соответствии с этим вариантом голосование планировалось назначить после взятия в «котел» территории в районе Краматорска и Славянска, но этого на данный момент не произошло.



Проводить «референдумы» где бы то ни было без группировки «ДНР» было бы странно, отмечают источники российского «РБК»: начиная так называемую «специальную военную операцию» в Украине, Владимир Путин объяснил это «необходимостью защиты жителей ЛНР и ДНР».



29 августа Reuters сообщил о наступлении армии Украины на Херсонском направлении. В свою очередь в Минобороны России заявили, что со стороны ВСУ были попытки наступления на трех направлениях в Херсонской и Николаевской областях.



При этом настроения среди жителей Херсонской и Запорожской областей неоднородны. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко уверяет, что «вступление в состав России поддерживают 75–77% жителей» этих областей. А на подконтрольных «ЛНР» и «ДНР» территориях якобы готовы голосовать за «присоединение к России 92%».



Что касается Харьковской области, в администрации президента РФ исходят из того, что «нелогично проводить референдум, не имея контроля над Харьковом».



Кремль ведет подготовку



Кремль ведет подготовку к «референдумам» уже в течение нескольких месяцев: на оккупированных территориях формируются «избирательные комиссии», работают российские политтехнологи. На руководящие «должности» назначаются выходцы из России.



Собеседники издания отмечают, что подготовка началась загодя, чтобы в тот момент, когда будет «отмашка сверху», «голосование» можно было бы назначить и провести максимально быстро — в течение ближайших двух недель. «Проголосовать» хотят дать возможность и во всех «пунктах размещения беженцев» на территории России.



Помимо подготовки к «референдумам», Кремль начал знакомить руководство оккупационных «администраций» с внутрироссийской повесткой. В середине августа в Крыму прошел семинар, организованный внутриполитическим блоком администрации президента РФ во главе с его куратором Сергеем Кириенко. На семинаре присутствовали руководители оккупационных «администраций» и их заместители, которым, в частности, объясняли, «как и что устроено в России, кто за что отвечает, к кому с какими вопросами обращаться». Перед слушателями выступали Кириенко, вице-премьеры Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова, пропагандист Владимир Соловьев, губернаторы ряда граничащих с Украиной российских территорий.

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