Минокружающей среды: Почти треть территории Украины нуждается в разминировании

Почти треть территории Украины – около 200 тысяч квадратных километров – нуждается в разминировании. Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает «Укринформ».



«За полгода полномасштабной войны по территории Украины выпущено 3,5 тысячи ракет. Все это – выбросы в атмосферный воздух, загрязнение почв и многое другое», - отметил он.



Министр добавил, что за эти полгода пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более двух тысяч авиабомб.



«Во время взрыва таких предметов происходит выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ, которыми мы дышим, и которые потом вместе с осадками попадают в землю, воду», - резюмировал Стрелец.



Ранее сообщалось, что Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов за полгода полномасштабной войны Российской Федерации против Украины зафиксировало более двух тысяч фактов причинения вреда окружающей среде. Сумма ущерба составляет около 962 млрд гривен.