Мінодовкілля: Майже третина території України потребує розмінування

Майже третина території України – близько 200 тисяч квадратних кілометрів – потребує розмінування. Про це розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає «Укрінформ».



«За півроку повномасштабної війни територією України випущено 3,5 тисяч ракет. Все це – викиди в атмосферне повітря, забруднення ґрунтів та багато іншого», - зазначив він.



Міністр додав, що за ці півроку піротехніки ДСНС знешкодили понад 186 тисяч боєприпасів та понад дві тисячі авіабомб.



"Під час вибуху таких предметів відбувається викид в атмосферне повітря забруднюючих речовин, якими ми дихаємо, і які потім разом з опадами потрапляють у землю, воду", - резюмував Стрілець.



Раніше повідомлялося, що Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів за півроку повномасштабної війни Російської Федерації проти України зафіксувало понад дві тисячі фактів заподіяння шкоди навколишньому середовищу. Сума збитків становить близько 962 млрд гривень.