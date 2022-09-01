Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Ситуация в Бахмуте накаляется. Из Донецкой области продолжается эвакуация.

В Славянске повреждено около 600 домов — глава ВГА.

Войска РФ теперь хотят захватить всю Донецкую область до 15 сентября — Генштаб.

В Донецке обесточены три шахты. Под землей остался 41 горняк, всех подняли на поверхность. В самом городе и Макеевке продолжаются обстрелы.

Группировка «ДНР» заявила о гибели 13 сотрудников так называемого «МЧС» под захваченным Лиманом.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Кремль обвиняет Киев в провокациях.

30 тысяч школьников Луганской области приступили к обучению онлайн. На захваченную территорию свозят учителей из РФ.

В Мариуполе боевики устроили досмотры перед школами. В одну из них прибыл глава группировки «ДНР» Пушилин вместе с российскими чиновниками — Турчаком и Саблиным.

Российские оккупационные власти навязывают украинским школьникам учебную программу, которая соответствует риторике президента Путина — Институт изучения войны.