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Россия перенесла сроки захвата всей Донецкой области — главное за день ►

01 сентября 2022, 23:41

Россия перенесла сроки захвата всей Донецкой области — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Ситуация в Бахмуте накаляется. Из Донецкой области продолжается эвакуация.
  • В Славянске повреждено около 600 домов — глава ВГА.
  • Войска РФ теперь хотят захватить всю Донецкую область до 15 сентября — Генштаб.
  • В Донецке обесточены три шахты. Под землей остался 41 горняк, всех подняли на поверхность. В самом городе и Макеевке продолжаются обстрелы.
  • Группировка «ДНР» заявила о гибели 13 сотрудников так называемого «МЧС» под захваченным Лиманом.
  • Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Кремль обвиняет Киев в провокациях.
  • 30 тысяч школьников Луганской области приступили к обучению онлайн. На захваченную территорию свозят учителей из РФ.
  • В Мариуполе боевики устроили досмотры перед школами. В одну из них прибыл глава группировки «ДНР» Пушилин вместе с российскими чиновниками — Турчаком и Саблиным.
  • Российские оккупационные власти навязывают украинским школьникам учебную программу, которая соответствует риторике президента Путина — Институт изучения войны.

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