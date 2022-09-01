Росія перенесла терміни захоплення усієї Донецької області — головне за день ►

01 вересня 2022, 23:41

Росія перенесла терміни захоплення усієї Донецької області — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Ситуація в Бахмуті загострюється. З Донецької області продовжується евакуація.
  • У Слов'янську пошкоджено близько 600 будинків – голова ВДА.
  • Війська РФ тепер хочуть захопити всю Донецьку область до 15 вересня Генштаб.
  • У Донецьку знеструмлено три шахти. Під землею залишився 41 гірник, усіх підняли на поверхню. У самому місті та Макіївці тривають обстріли.
  • Угруповання «ДНР» заявило про загибель 13 співробітників так званого «МНС» під захопленим Лиманом.
  • Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. Кремль звинувачує Київ у провокаціях.
  • 30 тисяч школярів Луганської області розпочали навчання онлайн. На захоплену територію звозять вчителів із РФ.
  • У Маріуполі бойовики влаштували огляди перед школами. В одну з них прибув голова угрупування «ДНР» Пушилін разом із російськими чиновниками — Турчаком та Сабліним.
  • Російська окупаційна влада нав'язує українським школярам навчальну програму, яка відповідає риториці президента Путіна — Інституту вивчення війни.

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
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