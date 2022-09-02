В Торецке, Великой Новоселке и Авдеевке под обстрелами погибли мирные жители

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, смерти двоих гражданских зафиксированы в Торецке, также один человек стал жертвой обстрела в Великой Новоселке и один — в Авдеевке.



Еще десять человек ранены: три мирных жителя — в Великой Новоселке, по два — в Бахмуте и Угледаре, по одному — в Бердычах, Новомихайловке, Катериновке.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 790 человек. 2008 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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