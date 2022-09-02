У Торецьку, Великій Новосілці та Авдіївці під обстрілами загинули мирні жителі

02 вересня 2022, 08:23

У Торецьку, Великій Новосілці та Авдіївці під обстрілами загинули мирні жителі

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули чотири мирні жителі. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За інформацією ОВА, смерті двох цивільних зафіксовано в Торецьку, також одна людина стала жертвою обстрілу у Великій Новосілці та одна — в Авдіївці.

Ще десятьох людей поранено: троє мирних жителів — у Великій Новосілці, по два — у Бахмуті та Вугледарі, по одному — у Бердичах, Новомихайлівці, Катеринівці.

За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 790 осіб. 2008 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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