В оккупированном Мелитополе ночью горел склад БК армии РФ — мэр Федоров

Ночью 2 сентября в захваченном российскими войсками Мелитополе Запорожской области горел склад с боеприписами оккупантов. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.



Он уточнил, что поражены, по предварительным данным, две локации армии РФ.

«Первая - склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва», - сообщил Федоров.



Также мэр Мелитополя написал, что относительно второго попадания информация ещё выясняется.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях сообщил о ночном обстреле российскими войсками детского сада «Теремок» на ул. Торской.