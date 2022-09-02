В окупованому Мелітополі вночі горів склад БК армії РФ — мер Федоров

Вночі 2 вересня у захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області горів склад із боєприписами окупантів. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.



Він уточнив, що вражено, за попередніми даними, дві локації армії РФ.

«Перша - склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху», – повідомив Федоров.



Також мер Мелітополя написав, що щодо другого влучення інформація ще з'ясовується.

Раніше мер Слов'янська Вадим Лях повідомив про нічний обстріл російськими військами дитячого садка "Теремок" на вул. Торський.