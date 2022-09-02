ВСУ отбили наступление армии РФ на Бахмут — Генштаб

На Донецком направлении российские войска сосредоточили основные усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Подразделениями Сил обороны было отражено наступление противника по направлениям населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.



На Славянском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах Долины, Краснополья, Бражковки, Дибровного.



На Краматорском и Новопавловском направлениях войска РФ пытаются улучшить тактическое положение, ведут обстрелы украинских войск. Пытаются сковать действия подразделений Сил обороны и не допустить их перекидывания на другие направления.



На Краматорском направлении противник вел обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Веселое. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Верхнекаменское.



На Бахмутском направлении противник обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцево, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковлевка.



На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опытное, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Карловка. Украинские войска успешно отразили наступление подразделений противника в районах Опытного, Первомайского и Невельского. Также были отражены штурмовые действия противника, которые он пытался провести в направлениях Авдеевки и Красногоровки.



На Новопавловском направлении подразделения противника совершали обстрелы из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Новомайорское, Нескучное.

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