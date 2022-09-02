ЗСУ відбили наступ армії РФ на Бахмут — Генштаб

02 вересня 2022, 09:33

ЗСУ відбили наступ армії РФ на Бахмут — Генштаб

На Донецькому напрямі російські війська зосередили основні зусилля на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Підрозділами Сил оборони було відбито наступ противника по напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

На Слов'янському напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню у районах Долини, Краснопілля, Бражківки, Дібрівного.

На Краматорському та Новопавлівському напрямках війська РФ намагаються покращити тактичне становище, ведуть обстріл українських військ. Намагаються скувати дії підрозділів Сил оборони та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку противник вів обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Роздолівка, Веселе. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Верхньокам'янське.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр'ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка. Завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріл з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка. Українські війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах Опитного, Первомайського та Невельського. Також були відбиті штурмові дії противника, які він намагався провести у напрямках Авдіївки та Красногорівки.

На Новопавлівському напрямку підрозділи супротивника здійснювали обстріли з мінометів, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Микільське, Пречистівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новомайорське, Нескучне.

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