В «ДНР» заявили о гибели четырех человек в ходе обстрела

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в ходе обстрелов погибли четыре человека. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Также сообщается о восьми раненных, среди которых двое детей.



Утверждается, что поврежден 21 дом и 13 инфраструктурных объектов. Под огнем оказались Ворошиловский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка, Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки, Старомихайловка, Еленовка, Яковлевка, Минеральное, Ясиноватая, Волноваха Горловка и ее поселки Гольмовский, Зайцево, Пантелеймоновка, Новобахмутовка.