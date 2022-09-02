У «ДНР» заявили про загибель чотирьох людей під час обстрілу

02 вересня 2022, 09:12

У «ДНР» заявили про загибель чотирьох людей під час обстрілу

Минулої доби на окупованій території Донецької області в ході обстрілів загинули четверо людей. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».

Також повідомляється про вісім поранених, серед яких двоє дітей.

Стверджується, що пошкоджено 21 будинок та 13 інфраструктурних об'єктів. Під вогнем опинилися Ворошиловський, Калінінський, Київський, Куйбишевський, Кіровський та Петрівський райони Донецька, Кіровський та Червоногвардійський райони Макіївки, Старомихайлівка, Оленівка, Яківлівка, Мінеральне, Ясинувата, Волноваха Горлівка та її селища Гольмівський, Зайцево.

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