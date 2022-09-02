В Херсоне слышны взрывы, в соцсетях сообщают о повреждении общежития оккупантов

В оккупированном Херсоне прозвучало несколько взрывов.
Как сообщают в местных Telegram-каналах, ночным обстрелом повреждено общежитие возле бывшей школы милиции по улице Кольцова. Отмечается, что в здании проживали российские военные, а также сотрудники ФСБ РФ.
«Суспільне Херсон» сообщает, что мощные взрывы в городе люди слышали и сегодня утром.
Российский «ТАСС» пишет о работе ПВО сегодня утром.
«Российские силы ПВО, предположительно, запустили не менее шести ракет в небо над Херсоном», — говорится в сообщении.
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