У Херсоні чути вибухи, у соцмережах повідомляють про пошкодження гуртожитку окупантів

В окупованому Херсоні пролунало кілька вибухів.



Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, нічним обстрілом пошкоджено гуртожиток біля колишньої школи міліції на вулиці Кольцова. Наголошується, що у будівлі проживали російські військові, а також співробітники ФСБ РФ.

«Суспільне Херсон» повідомляє, що потужні вибухи у місті люди чули й сьогодні вранці.



Російський "ТАСС" пише про роботу ППО сьогодні вранці.



«Російські сили ППО, ймовірно, запустили не менше шести ракет у небо над Херсоном», — йдеться у повідомленні.



Дивіться також:



