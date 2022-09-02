У Херсоні чути вибухи, у соцмережах повідомляють про пошкодження гуртожитку окупантів

В окупованому Херсоні пролунало кілька вибухів.
Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, нічним обстрілом пошкоджено гуртожиток біля колишньої школи міліції на вулиці Кольцова. Наголошується, що у будівлі проживали російські військові, а також співробітники ФСБ РФ.
«Суспільне Херсон» повідомляє, що потужні вибухи у місті люди чули й сьогодні вранці.
Російський "ТАСС" пише про роботу ППО сьогодні вранці.
«Російські сили ППО, ймовірно, запустили не менше шести ракет у небо над Херсоном», — йдеться у повідомленні.
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