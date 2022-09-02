Российская армия за сутки разрушила 20 гражданских объектов Донецкой области

За минувшие сутки российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть жертвы среди гражданских, а также раненые.



Восемь ударов оккупанты нанесли по Авдеевке, пострадали также города Бахмут, Угледар, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Славянск, пгт Большая Новоселка и Алексеево-Дружковка, села Бердичи, Желанное Второе, Карловка, Катериновка, Новомихайловка, станция Соль в Торецке.



Правоохранители отметили, что всего оккупанты совершили 24 атаки на Донецкую область за минувшие сутки.



Российские военные разрушили и повредили детский сад, агросклады, базу отдыха и 15 жилых домов. Всего же на Донетчине за сутки разрушены 20 гражданских объектов.

Регион оккупанты атаковали ракетами Р-77 «воздух-воздух», РСЗО «Град», «Ураган», артиллерией, танками.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области еще 251 человек, с начала обязательной эвакуации – более 12 900 человек, среди них 2167 – дети, 570 – люди с инвалидностью.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях сообщил о ночном обстреле российскими войсками детского сада «Теремок» на ул. Торской.