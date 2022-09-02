Російська армія за добу зруйнувала 20 цивільних об'єктів Донецької області

Минулої доби російська армія обстріляла 15 населених пунктів Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є жертви серед цивільних, а також поранені.



Вісім ударів окупанти завдали по Авдіївці, постраждали також міста Бахмут, Вугледар, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Слов’янськ, смт Велика Новосілка та Олексієво-Дружківка, села Бердичі, Желанне Друге, Карлівка, Катеринівка, Новомихайлівка, станція Сіль у Торецьку.



Правоохоронці зазначили, що всього окупанти здійснили 24 атаки на Донецьку область за минулу добу.



Російські військові зруйнували та пошкодили дитячий садок, агросклади, базу відпочинку та 15 житлових будинків. Загалом на Донеччині за добу зруйновано 20 цивільних об'єктів.

Регіон окупанти атакували ракетами Р-77 «повітря-повітря», РСЗВ «Град», «Ураган», артилерією, танками.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 251 особу, з початку обов'язкової евакуації – понад 12 900 осіб, серед них 2167 – діти, 570 – люди з інвалідністю.

Раніше мер Слов'янська Вадим Лях повідомив про нічний обстріл російськими військами дитячого садка "Теремок" на вул. Торський.