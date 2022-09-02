Обмен пленными с Россией: 14 украинских военных вернулись домой

Состоялся очередной обмен пленными с РФ по итогу которого 14 украинских защитников вернулись в Украину. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что обмен состоялся в Донецкой области.

«Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года», - заявили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и еще сообщили, что среди освобожденных украинских военных – офицер и военный медик.

1 августа, напомним, генеральный директор МККК Роберт Мардини на пресс-конференции в Киеве сообщил, что Международный комитет Красного Креста не располагает информацией о точном общем количестве украинских военнопленных и отметил, что во время эвакуации защитников «Азовстали» организация смогла зарегистрировать около 1800 человек.