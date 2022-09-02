Обмін полоненими з Росією: 14 українських військових повернулися додому

Відбувся черговий обмін полоненими з РФ, за підсумком якого 14 українських захисників повернулися додому. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що обмін відбувся на Донеччині.

«Додому повернулися 14 українських Захисників. Серед них десятеро з 58 окремої механізованої бригади (ОМБР) і четверо – з 30 ОМБР. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року», - заявили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими та повідомили, що серед звільнених українських військових – офіцер і військовий медик.

1 серпня, нагадаємо, генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на прес-конференції в Києві повідомив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не має інформації про точну загальну кількість українських військовополонених і зазначив, що під час евакуації захисників «Азовсталі» організація змогла зареєструвати близько 1800 осіб.