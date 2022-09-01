Красный крест зарегистрировал около 1800 военных, покинувших «Азовсталь»

Международный комитет Красного Креста не располагает информацией о точном общем количестве украинских военнопленных. Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини на пресс-конференции в Киеве.



«Во время эвакуации защитников "Азовстали" мы смогли зарегистрировать около 1800 человек, рассчитывая, что мы сможем их посетить. К сожалению, мы не можем этого сделать», — сообщил Мардини.



По его словам, МККК способствовал безопасному выходу комбатантов с «Азовстали».



«Мы зарегистрировали их данные, считая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки неприятеля, поскольку давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей», — отметил гендиректор МККК.



Мардини сообщил, что в настоящее время представители организации смогли посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон.



«Но мы знаем, что есть тысячи других, доступа к которым у нас еще нет. Мы продолжим требовать доступа ко всем военнопленным, руководствуясь нашими гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям», — заверил он.

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