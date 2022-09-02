Страны G7 утвердили ограничение цены на российскую нефть

Министры финансов и управляющие банками стран G7 одобрили ограничение цен на российскую нефть. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи представителей G7, передает Bloomberg.



«Мы подтверждаем наше общее политическое намерение завершить и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру — предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты покупают по цене или ниже ("потолок цен") той, что определяется широкой коалицией стран, придерживающихся и реализующих ценовой потолок», - говорится в заявлении.



Эта мера будет основываться на существующих санкциях, в частности, шестом пакете санкций ЕС, и расширять их действие.



Представители стран G7 подтвердили, что будут внедрять собственные меры по поэтапному отказу от российской нефти и нефтепродуктов на своих внутренних рынках.



«Мы также разработаем целевые механизмы смягчения наряду с нашими ограничительными мерами, чтобы гарантировать, что наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранят доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России», - говорится в заявлении.



Представители стран G7 при этом обязались провести срочную работу над завершением и внедрением этой меры в собственных юрисдикциях.



Практическое применение потолка цен будет основываться на модели учета и аттестации, охватывающей все соответствующие типы контрактов.



Ограничение цены, как указано, будет пересматриваться по мере необходимости.