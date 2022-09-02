Країни G7 затвердили обмеження ціни на російську нафту

Міністри фінансів та керуючі банками країн G7 схвалили обмеження цін на російську нафту. Про це йдеться у комюніке за підсумками зустрічі представників G7, передає Bloomberg.



«Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та впровадити всеосяжну заборону на послуги, що дозволяють здійснювати морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження по всьому світу — надання таких послуг буде дозволено лише в тому випадку, якщо нафту та нафтопродукти купують за ціною чи нижчою (" стеля цін") тієї, що визначається широкою коаліцією країн, які дотримуються та реалізують цінову стелю», - йдеться у заяві.



Цей захід ґрунтуватиметься на існуючих санкціях, зокрема шостому пакеті санкцій ЄС, і розширюватиме їхню дію.



Представники країн G7 підтвердили, що впроваджуватимуть власні заходи щодо поетапної відмови від російської нафти та нафтопродуктів на своїх внутрішніх ринках.



«Ми також розробимо цільові механізми пом'якшення поряд із нашими обмежувальними заходами, щоб гарантувати, що найбільш уразливі та постраждалі країни збережуть доступ до енергетичних ринків, у тому числі з Росії», - йдеться у заяві.



Представники країн G7 при цьому зобов'язалися провести термінову роботу над завершенням та впровадженням цього заходу у власних юрисдикціях.



Практичне застосування "стелі цін" ґрунтуватиметься на моделі обліку та атестації, що охоплює всі відповідні типи контрактів.



Обмеження ціни, як зазначено, переглядатиметься за необхідності.