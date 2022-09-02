Новый план Кремля по затягиванию войны: все подробности ►

Cмотрите в новом выпуске проекта «Мацука сообщает»:
- Кремль меняет тактику. Какой новый план разработали в Москве — относительно продолжения войны и Украины в целом? Пентагон, получив данные разведки, сообщает детали.
- Почему Украине так важно избежать затягивания боевых действий?
- Мнения экспертов и военных аналитиков — как поведут себя США и Европа, сталкиваясь с собственными масштабными проблемами?
- По какой причине Украина выбрала стратегию отказа от переговоров с Россией, и чем угрожало бы временное перемирие или прекращение огня?