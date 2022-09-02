Новий план Кремля щодо затягування війни: всі подробиці ►

Дивіться у новому випуску проекту «Мацука повідомляє»:
- Кремль змінює тактику. Який новий план розробили у Москві — щодо продовження війни та України загалом? Пентагон отримавши дані розвідки, повідомляє деталі.
- Чому Україні так важливо уникнути затягування бойових дій?
- Думки експертів та військових аналітиків — як поведуться США та Європа, стикаючись із власними масштабними проблемами?
- Чому Україна обрала стратегію відмови від переговорів з Росією, і чим загрожує тимчасове перемир'я чи припинення вогню?