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Россия остановила «Северный поток», заявив о поломке турбины

02 сентября 2022, 22:47

Россия остановила «Северный поток», заявив о поломке турбины

В российской компании «Газпром» заявили, что техническое обслуживание единственной рабочей турбины «Северного потока» выявило «грубейшие нарушения», и газопровод не будет работать без их устранения.

Такие же поломки – утечки масла – выявлены на трех других турбинах СП1. Устранить эти недостатки можно только на заводе в Канаде.

Вместе с тем председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заводской ремонт турбин «Северного потока» невозможен из-за санкций: «Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде».

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен», – констатирует «Газпром».

Ранее «Газпром» на газопроводе «Северный поток-1» возобновил поставки газа в Германию.

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