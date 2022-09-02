Росія зупинила «Північний потік», заявивши про поломку турбіни

У російській компанії «Газпром» заявили, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни «Північного потоку» виявило «найгрубіші порушення», і газопровід не працюватиме без їх усунення.



Такі ж поломки – витікання олії – виявлено на трьох інших турбінах СП1. Усунути ці недоліки можна лише на заводі в Канаді.



Водночас голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що заводський ремонт турбін «Північного потоку» неможливий через санкції: «Компанія Siemens на сьогоднішній день практично не має жодної можливості забезпечувати регулярні капітальні ремонти наших газоперекачувальних агрегатів. Компанії Siemens ці роботи проводити ніде».



"До усунення зауважень до роботи обладнання транспорт газу в газопровід "Північний потік" повністю зупинено», - констатує «Газпром».

Раніше «Газпром» на газопроводі «Північний потік-1» відновив постачання газу до Німеччини.