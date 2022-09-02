Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Обстрел Константиновки и Славянска. Большинство ударов армии РФ пришлось по Авдеевке.
- Из Святогорской Лавры эвакуировали 17 человек. Храм под постоянным обстрелом.
- Путин планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой. Донбасс до 15 сентября не захватят — Институт изучения войны.
- 14 украинских военных вернулись из плена.
- Центр Донецка под обстрелом. Несколько районов обесточены, в том числе шахта им. Засядько — 21 человек оказались под землей.
- Пушилин снизил курс гривны на подконтрольной «ДНР» территории.
- Разрушенный драмтеатр в Мариуполе Россия планирует восстановить в течение трех лет.
- Опубликованы фото разрушенного Мариупольского краеведческого музея. Оккупанты похитили уцелевшие экспонаты.