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Последствия обстрела Донецка — главное за день ►

02 сентября 2022, 23:24

Последствия обстрела Донецка — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Обстрел Константиновки и Славянска. Большинство ударов армии РФ пришлось по Авдеевке.
  • Из Святогорской Лавры эвакуировали 17 человек. Храм под постоянным обстрелом.
  • Путин планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой. Донбасс до 15 сентября не захватят — Институт изучения войны.
  • 14 украинских военных вернулись из плена.
  • Центр Донецка под обстрелом. Несколько районов обесточены, в том числе шахта им. Засядько — 21 человек оказались под землей.
  • Пушилин снизил курс гривны на подконтрольной «ДНР» территории.
  • Разрушенный драмтеатр в Мариуполе Россия планирует восстановить в течение трех лет.
  • Опубликованы фото разрушенного Мариупольского краеведческого музея. Оккупанты похитили уцелевшие экспонаты.

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