Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрел Константиновки и Славянска. Большинство ударов армии РФ пришлось по Авдеевке.

Из Святогорской Лавры эвакуировали 17 человек. Храм под постоянным обстрелом.

Путин планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой. Донбасс до 15 сентября не захватят — Институт изучения войны.

14 украинских военных вернулись из плена.

Центр Донецка под обстрелом. Несколько районов обесточены, в том числе шахта им. Засядько — 21 человек оказались под землей.

Пушилин снизил курс гривны на подконтрольной «ДНР» территории.

Разрушенный драмтеатр в Мариуполе Россия планирует восстановить в течение трех лет.

Опубликованы фото разрушенного Мариупольского краеведческого музея. Оккупанты похитили уцелевшие экспонаты.