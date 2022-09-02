Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►

02 вересня 2022, 23:24

Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Обстріл Костянтинівки та Слов'янська. Більшість ударів армії РФ – по Авдіївці.
  • Зі Святогірської Лаври евакуювали 17 людей. Храм під постійним обстрілом.
  • Путін планує зібрати нові сили для наступу на Україну восени та взимку. Донбас до 15 вересня не захоплять – Інститут вивчення війни.
  • 14 українських військових повернулися із полону.
  • Донецький центр під обстрілом. Декілька районів знеструмлено, у тому числі шахта ім. Засядька - 21 людина опинилися під землею.
  • Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній «ДНР» території.
  • Зруйнований драмтеатр у Маріуполі Росія планує відновити протягом трьох років.
  • Опубліковано фото зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею. Окупанти викрали уцілілі експонати.

Ще за темою

Місця
Донецьк Авдіївка Слов'янськ
Інше
Війна Дайджест

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:24
Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►
22:07
У Донецьку обстрілом пошкоджено супермаркет, загинув підліток (доповнено)
20:15
У центрі Донецька під час обстрілу загинули двоє людей, одна – поранена
19:28
Центр Донецька потрапив під обстріл
18:47
У Макіївці під час обстрілу загинули два рятувальники «ДНР»
17:43
У Донецьку працює ППО, через обстріл знеструмлено частину міста
16:47
«ДНР»: П'ятеро людей поранено обстрілами на заході Донецька
16:44
Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території
16:44
Опубліковані фото зруйнованого армією РФ Маріупольського краєзнавчого музею
16:20
В окупованій частині Харківщини видають автономери російського зразка
15:26
Заступнику «мера» Маріуполя, депутату від ОПЗЖ оголошено про підозру у держзраді
15:14
За поширення «освітніх стандартів» РФ в окупації передбачено санкції
13:40
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
12:54
У Луганській ОВА повідомили про вибух в окупованій військами РФ Кремінній
12:31
«ДНР»: Чоловік підірвався на міні «Пелюстка» у Петрівському районі Донецька
Всі новини
23:24
Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►
22:47
Росія зупинила «Північний потік», заявивши про поломку турбіни
22:07
У Донецьку обстрілом пошкоджено супермаркет, загинув підліток (доповнено)
21:19
У Кремлі відреагували на розпуск української делегації у ТКГ
20:15
У центрі Донецька під час обстрілу загинули двоє людей, одна – поранена
19:28
Центр Донецька потрапив під обстріл
18:47
У Макіївці під час обстрілу загинули два рятувальники «ДНР»
17:43
У Донецьку працює ППО, через обстріл знеструмлено частину міста
17:32
Новий план Кремля щодо затягування війни: всі подробиці ►
17:25
Країни G7 затвердили обмеження ціни на російську нафту
16:47
«ДНР»: П'ятеро людей поранено обстрілами на заході Донецька
16:44
Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території
16:44
Опубліковані фото зруйнованого армією РФ Маріупольського краєзнавчого музею
16:20
В окупованій частині Харківщини видають автономери російського зразка
16:02
У Харківській ОВА показали зруйнований окупантами СК «Локомотив»
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу Донецька — головне за день ►
02 вересня, 23:24
Новий план Кремля щодо затягування війни: всі подробиці ►
02 вересня, 17:32
Україна готує план евакуації мешканців Криму на випадок боїв ►
02 вересня, 13:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти