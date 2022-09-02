Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Обстріл Костянтинівки та Слов'янська. Більшість ударів армії РФ – по Авдіївці.
- Зі Святогірської Лаври евакуювали 17 людей. Храм під постійним обстрілом.
- Путін планує зібрати нові сили для наступу на Україну восени та взимку. Донбас до 15 вересня не захоплять – Інститут вивчення війни.
- 14 українських військових повернулися із полону.
- Донецький центр під обстрілом. Декілька районів знеструмлено, у тому числі шахта ім. Засядька - 21 людина опинилися під землею.
- Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній «ДНР» території.
- Зруйнований драмтеатр у Маріуполі Росія планує відновити протягом трьох років.
- Опубліковано фото зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею. Окупанти викрали уцілілі експонати.